Luis Henrique, Juventus si arrende! Solo Inter nei suoi desideri – CdS

Luis Henrique rappresenta il secondo colpo, del mercato estivo dell’Inter, dopo quello di Petar Sucic. Il calciatore brasiliano ha rifiutato il corteggiamento della Juventus, con i nerazzurri sempre in cima ai suoi desideri.

IL RETROSCENA – Per Luis Henrique la Juventus ha tentato un affondo last minute al fine di sottrarre il brasiliano all’Inter. Il tentativo, compiuto dalla squadra bianconera negli ultimi giorni di maggio, si è però scontrato con la volontà ferma del calciatore del Marsiglia di vedere Milano come unica destinazione (italiana e non solo) per il suo futuro. Un’intenzione che si è ben sposata con il graduale avvicinamento delle posizioni dei transalpini a quelle dei nerazzurri, fino ad arrivare a una soluzione auspicata dal Club meneghino.

Luis Henrique, Juventus tagliata fuori: le cifre del trasferimento all’Inter!

CONDIZIONI ECONOMICHE – Luis Henrique passerà all’Inter per una somma pari a 23 milioni di euro più bonus legati a risultati di squadra. L’investimento, che non dovrebbe superare i 25 milioni complessivi, rappresenta la manifestazione evidente di una fiducia riposta dalla dirigenza nerazzurra nei riguardi del classe 2001. Nella convinzione che la sua presenza in rosa possa incrementare il tasso tecnico sulle fasce, associando così alla fisicità di Denzel Dumfries una componente di segno diverso dal lato destro del campo. Che alla dimensione tecnica si possa associare anche quella maggiormente difensiva è la grande speranza, da cui può passare molto del futuro del brasiliano all’Inter, della società nerazzurra.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport