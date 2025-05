Luis Henrique-Inter, si chiude! Ausilio tratta anche al Foro Italico. Il retroscena – TS

Non era soltanto una giornata di svago quella vissuta da Piero Ausilio al Foro Italico durante gli Internazionali di Tennis. Il Direttore Sportivo dell’Inter, infatti, ha approfittato dell’insolita cornice romana per lavorare concretamente su uno degli obiettivi principali del mercato estivo nerazzurro: Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Tuttosport, proprio nella Capitale, Ausilio ha avuto un incontro riservato con l’agente del talento brasiliano per accelerare la trattativa con il Marsiglia.

BATTUTA LA CONCORRENZA – L’Inter è pronta a chiudere l’operazione subito dopo la finale di Champions League, sfruttando l’inedita finestra di mercato in programma dal 1° al 10 giugno. Dopo l’arrivo di Petar Sucic, Luis Henrique classe 2001 rappresenterebbe il secondo colpo del mercato estivo nerazzurro. Un investimento mirato e strategico, considerati i numeri del brasiliano in Ligue 1: 7 gol e 8 assist in stagione con la maglia del Marsiglia, prestazioni che non sono passate inosservate neppure agli occhi di club blasonati come Bayern Monaco, Newcastle e Nottingham Forest.

IN TRATTATIVA – L’Inter però è in netto vantaggio. Con il giocatore c’è già un’intesa totale per un contratto fino al 2030, con un ingaggio da 2,2 milioni di euro annui, destinato a crescere nel corso delle stagioni. Resta da limare la distanza con il Marsiglia: i francesi, inizialmente fermi a 35 milioni di valutazione, sono scesi a quota 30. La proposta nerazzurra si aggira sui 22 milioni più 3 di bonus legati al rendimento del calciatore e agli obiettivi di squadra. L’accordo potrebbe arrivare a metà strada, intorno ai 24-25 milioni più bonus.

Inter, dirigenza a lavoro anche su altri fronti

IL MERCATO NON SI FERMA – Nel frattempo, la dirigenza interista lavora con costanza per trovare l’intesa definitiva. Anche in scenari inusuali come quello del Foro Italico, ogni occasione viene sfruttata per portare avanti una trattativa considerata strategica in vista del Mondiale per Club. Il corteggiamento a Luis Henrique è ormai entrato nel vivo e l’Inter vuole stringere i tempi per assicurarsi un talento che potrebbe fare la differenza già dalla prossima stagione.

Fonte: Tuttosport – Nicolo Schira