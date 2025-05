Luis Henrique-Inter, non oltre una cifra! In difesa due veri obiettivi

Luis Henrique è l’obiettivo prioritario dell’Inter in vista del Mondiale per Club. Poi per la difesa, piacciono soprattutto due nomi.

OBIETTIVO PRIORITARIO – Niccolò Ceccarini, esperto di mercato per Tmw, ha parlato delle mosse dell’Inter: «Tra un mese ci sarà poi il Mondiale per Club e la finestra di mercato dal 1 al 10 giugno sarà solo un primo passo per poi definire tutte le altre operazioni a luglio. L’obiettivo prioritario ora resta Luis Henrique. L’esterno brasiliano ha già dato il suo ok al trasferimento ed è stata trovata un’intesa di massima sull’ingaggio. Ora però il lavoro più difficile resta quello di arrivare ad un accordo con il Marsiglia. L’Inter non intende superare la cifra di 25 milioni di euro bonus compresi mentre il club francese chiede di più. Le parti sono al lavoro per limare le differenze».

DIFESA – Ancora Ceccarini sui nomi per il reparto arretrato: «Un’altra operazione che il club nerazzurro vuole fare è in difesa. Ci sono diversi giocatori nel mirino ma è chiaro che l’Inter deve confrontarsi anche con le richieste. Beukema è uno dei centrali preferiti ma la valutazione che ne fa il Bologna oggi è considerata troppo alta. Per cui ecco che i riflettori dei nerazzurri si stanno riaccendendo anche su De Winter del Genoa. Su di lui ci sono diversi club di Premier ma anche il Napoli ha fatto un sondaggio».