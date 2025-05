Luis Henrique ha voluto solo l’Inter! Marotta lo prenota per gli USA – Sky

Luis Henrique e l’Inter vedranno incrociarsi le rispettive strade a partire dal mese di giugno. Il brasiliano ha voluto approdare al Club nerazzurro sin dal primo momento, non avendo mai avuto dubbi sul futuro.

L’ACCORDO – Luis Henrique e l’Inter si diranno sì nelle prossime settimane. Come auspicato da tutte le parti coinvolte, la fumata bianca c’è stata e ora restano da definire solo gli elementi accessori per il trasferimento del brasiliano in nerazzurro. Il brasiliano sarà dunque accontentato, potendo dunque approdare nella squadra da lui prescelta sin dai primi contatti per un’eventuale uscita dal Marsiglia. Ad essere accontentate saranno anche le due compagini coinvolte, con i nerazzurri e i francesi che hanno accettato un compromesso “relativo”, sul piano economico, per poter ottenere quanto desiderato.

Luis Henrique sarà dell’Inter! Barzaghi definisce i contorni dell’affare

AFFARE DEFINITO – A descrivere la situazione attuale legata a Luis Henrique è stato l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale ha così parlato sul punto: «Tutto confermato, anche se non ancora definito nei dettagli. L’accordo è su una base di 23 milioni più bonus, il giocatore voleva l’Inter. Può giocare a sinistra e a destra, ha fatto bene al Marsiglia. I nerazzurri lo seguono da tanto e lo desiderano per il Mondiale per Club. Quest’anno qualcosina è mancato, sulle fasce, a causa degli infortuni. L’Inter voleva per questo potenziare gli esterni in vista della prossima annata».