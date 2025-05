Inter-Luis Henrique, nuovo incontro con il Marsiglia: trattativa in fase avanzata – Sky

L’Inter accelera per Luis Henrique. Il club nerazzurro è pronto a intensificare i contatti con l’Olympique Marsiglia per provare a chiudere il colpo in entrata nel più breve tempo possibile. L’esterno offensivo brasiliano, come sottolineato da Sky Sport, è da tempo nel mirino della dirigenza interista, che ora vuole affondare il colpo in vista della prossima stagione.

NUOVO INCONTRO – Nelle prossime ore è previsto un nuovo summit tra l’Inter e i rappresentanti del Marsiglia. sul tavolo ci sono i dettagli economici di una trattativa che ha già visto compiere passi significativi. L’Inter ha già ottenuto il sì di Luis Henrique, che ha accettato i termini personali del contratto proposto dai nerazzurri. Ora resta da trovare l’intesa tra i due club. Attualmente, l’Inter è arrivata a mettere sul piatto un’offerta complessiva di 25 milioni di euro, bonus inclusi. Il Marsiglia, dal canto suo, continua a chiedere 30 milioni per lasciar partire il classe 2001, autore di una stagione positiva in Ligue 1 e considerato uno dei profili più interessanti in prospettiva futura.

DA LIMARE – L’incontro tra le due dirigenze servirà proprio per limare questa distanza di 5 milioni e trovare un punto di incontro che possa sbloccare definitivamente l’operazione. L’Inter spera di poter chiudere già in questa finestra temporale, in modo da anticipare eventuali inserimenti di altri club europei interessati al giocatore. Luis Henrique rappresenterebbe un innesto strategico per il progetto di Simone Inzaghi: esterno destro di piede mancino, rapido, tecnico e in grado di agire sia in un tridente che come quinto di centrocampo, si adatterebbe perfettamente agli schemi nerazzurri. La trattativa entra quindi nella sua fase calda. L’Inter spinge, il Marsiglia riflette.