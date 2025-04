Luis Henrique-Inter, gradimento totale. La strategia per definire l’affare!

Luis Henrique si avvicina a grandi passi all’Inter. Per il calciatore brasiliano, i nerazzurri hanno in mente un piano specifico volto a definire l’affare prima di giugno.

IL PUNTO – Luis Henrique ha detto sì all’Inter. Il gradimento del calciatore nei confronti della squadra nerazzurra è totale, con il lavoro svolto nelle scorse settimane da parte della dirigenza meneghina che ha prodotto i frutti sperati. Ora resta la parte più complicata dell’affare, quella legata ai negoziati con il Marsiglia per l’intesa definitiva. I francesi chiedono un pacchetto completo, tra parte fissa e bonus, tale da aggirarsi intorno ai 30-35 milioni di euro. I nerazzurri, dal proprio canto, non intendono superare i 20-25 milioni.

Luis Henrique obiettivo concreto dell’Inter. Il piano dei meneghini

LA STRATEGIA – L’Inter, nonostante il diverso orientamento in termini di cifre su cui fondare l’accordo per Luis Henrique, confida sul fatto di poter trovare un’intesa definitiva nel prossimo mese. A confermarlo è Matteo Moretto, il quale ha indicato un fattore che potrebbe spingere i francesi a venire incontro ai nerazzurri in sede di negoziati. Il motivo sarebbe di natura economica, stante la necessità per il Marsiglia di vendere prima di poter acquistare.

LA POSIZIONE – Luis Henrique, il cui calo di rendimento nelle ultime settimane è coinciso con alcuni problemi nei rapporti con il tecnico Roberto De Zerbi, non è incedibile. I diversi motivi che animano le posizioni delle parti, in questo contesto, potrebbero rappresentare dei fattori determinanti al momento della decisione definitiva. L’Inter è consapevole di tale realtà, ragion per cui confida che, dopo aver definito l’intesa con il calciatore, si possa giungere in maniera rapida a un accordo con il Marsiglia. Luis Henrique attende, declinando qualsiasi altra offerta proveniente dall’estero. L’Inter è la sua priorità, il passaggio a Milano la sua speranza.