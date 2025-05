Luis Henrique-Inter ai dettagli! Ecco cosa manca al traguardo

Luis Henrique è sempre più vicino all’approdo all’Inter nella finestra estiva di mercato. Analizziamo gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa, tutti nel senso di una possibile chiusura a breve.

LA SITUAZIONE – Per Luis Henrique l’Inter conta di trovare un accordo definitivo nelle prossime settimane. Le ultime novità raccontano di un ulteriore avvicinamento della società nerazzurra alle richieste del Marsiglia per lasciar partire il brasiliano. Nello specifico, l’Inter sarebbe disposta ad arrivare a un pacchetto complessivo di 25 milioni di euro per poter aggiudicarsi le prestazioni del classe 2003. Nell’auspicio di potersi dotare di una figura in grado di rappresentare l’ideale contraltare dell’olandese Denzel Dumfries, assoluto protagonista della stagione nerazzurra.

Luis Henrique e l’Inter si avvicinano al matrimonio. Volontà comune

LO SCENARIO – Come riportato da Fabrizio Romano, Inter e Marsiglia stanno compiendo dei progressi importanti nei propri negoziati per il trasferimento di Luis Henrique a Milano. L’intenzione di tutte le parti coinvolte è di trovare una soluzione ravvicinata nel tempo, così da soddisfare i propri interessi particolari. I nerazzurri vogliono consegnare al tecnico Simone Inzaghi un uomo in grado di dribblare il rispettivo avversario per creare superiorità sulle fasce. Il Marsiglia intende capitalizzare in vista dell’obiettivo di incassare somme importanti, a bilancio, prima del 30 giugno 2025. Il brasiliano, infine, non vede l’ora di vestire la maglia dell’Inter. Per scrivere pagine di storia, personale e di squadra, nel Club finalista di Champions League.