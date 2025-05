Luis Henrique, l’Inter a colloquio col Marsiglia: una scadenza precisa!

Luis Henrique sembra sempre più vicino all’Inter. La volontà del giocatore brasiliano è chiara, ma c’è ancora lo scoglio Marsiglia davanti: i nerazzurri si preparano a superare anche quello a brevissimo. Ecco le novità che emergono sulla trattativa di mercato.

IL PROSSIMO PASSO – Luis Henrique è il nome più chiacchierato per l’Inter negli ultimi mesi. La dirigenza nerazzurra, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper ben giocare d’anticipo, sta lavorando da tempo sul calciatore brasiliano. E mentre i riflettori del mercato sono ancora aspetti, in attesa dell’apertura anticipata della finestra estiva, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta hanno già raggiunto un accordo sui termini personali con l’attaccante classe 2001. Adesso, quindi, l’Inter ha intenzione di affondare subito col prossimo passo, che consiste nel trovare un accordo anche col club proprietario del giocatore, l’Olympique Marsiglia.

Luis Henrique, l’Inter prepara l’affondo al Marsiglia!

INTENZIONI E SCADENZE – A raccontare le novità sulla trattativa è il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sul proprio profilo Twitter scrive: «L’Inter ha intenzione di proseguire i colloqui con l’Olympique Marsiglia per Luis Henrique nei prossimi giorni, dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali con il brasiliano. L’Inter vuole una risposta definitiva prima del Mondiale per Club della FIFA. Luis Henrique ha già detto sì al progetto Inter, ora tocca ai club; seguiranno altri colloqui». Questa, dunque, la prossima mossa in serbo dall’Inter: discutere direttamente col Marsiglia alla ricerca di un accordo. La priorità è riuscire a farlo prima dell’inizio del Mondiale per Club, per il quale il brasiliano si rivelerebbe un innesto preziosissimo.