Luis Henrique-Inter, chiusura più vicina. Ci sarà uno ‘sconto’!

Luis Henrique si avvicina a grandi passi all’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri possono chiudere grazie a una soluzione di compromesso accettata dal Marsiglia.

ACCELERAZIONE – Luis Henrique e l’Inter potrebbero dirsi sì nel brevissimo termine. A riportarlo è Alfredo Pedullà direttamente sul suo sito, con l’indicazione di una chiara volontà in tal senso da parte del calciatore brasiliano: «Luis Henrique vuole l’Inter e confida di essere accontentato nei prossimi giorni, al netto delle indiscrezioni su inserimenti di altri club. L’Inter ha acceso la freccia da tempo sull’esterno 23enne in uscita da Marsiglia, ha accumulato un vantaggio importante, tenendo conto che l’OM deve cedere un pezzo importante dell’organico entro il 30 giugno per motivi di bilancio».

Luis Henrique sta per sposare la causa dell’Inter. Marsiglia vicino a ‘cedere’

LO SCONTO – Pedullà ha poi proseguito ponendo l’accento sul fattore decisivo che potrebbe portare alla conclusione ravvicinata della trattativa. Di seguito le sue parole: «Non arriveremo a quella data, si chiuderà prima, ci sarà lo ‘sconto’ che chiedeva l’Inter, ma non di 10 milioni. I nerazzurri avevano offerto 20 milioni, con un rilancio di 5 e un pacchetto di circa 25 – bonus in più o in meno – si potrà arrivare alla definizione dell’affare».

LA BATTERIA – Con il probabile arrivo del brasiliano, le fasce dell’Inter saranno definitivamente ultimate. A sinistra, si delinea uno scenario nel quale l’alternativa principale a Federico Dimarco sarà Nicola Zalewski (con Carlos Augusto utilizzabile sia da esterno sia da braccetto). A destra, invece, Simone Inzaghi potrebbe contare sul duo composto da Denzel Dumfries e Luis Henrique. Trovandosi così, in entrambi i casi, a poter disporre di due alternative in grado di offrire soluzioni differenti alle proprie fasce.