Luis Henrique-Inter, si chiude in 48 ore? Nuovo summit: le cifre – TS

L’Inter è veramente vicina a chiudere il secondo colpo prima dell’estate: ossia Luis Henrique. Nuovo incontro in programma. E sulle cifre ci siamo quasi.

PRESTO LA CHIUSURA – Dopo Petar Sucic, ecco Luis Henrique: l’Inter è pronta a battere il secondo colpo di mercato prima dell’estate. A dimostrazione di come la società stia già programmando la prossima stagione con largo anticipo, come solo i grandi club sanno fare. Nelle prossime ore, tra domani o dopodomani, è previsto un nuovo incontro tra Piero Ausilio e il DS del Marsiglia Mehdi Benatia. Non è da escludere nemmeno un contatto tra i presidenti delle due squadre, Beppe Marotta lato nerazzurro, e Pablo Longoria, lato francese. A proposito di Longoria, recentemente ha anche parlato di Luis Henrique, annunciando il suo addio entro il 30 giugno. Si lavora sulle cifre.

Luis Henrique e la fiducia crescente dell’Inter: il rialzo col Marsiglia

CIFRE – L’Inter, ricorda Tuttosport, ha già trovato da tempo l’accordo con Luis Henrique sulla base di un quinquennale a 2.2 milioni di euro a stagione. L’offerta al Marsiglia, dagli iniziali 22 milioni di euro più 3 di bonus, arriverà fino a 23-24 di base fissa più qualche bonus da decidere. Insomma, il dado è quasi tratto. L’Inter ha superato la concorrenza del Bayern Monaco e con molta probabilità supererà anche quella della Juventus. A Milano la fiducia è crescente. Inzaghi, dopo Sucic, si prepara ad accogliere un altro giovane di qualità.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini