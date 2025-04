Luis Henrique-Inter, il Bayern Monaco fa sul serio: contatti avviati

Luis Henrique non è solo nel mirino dell’Inter per la finestra estiva di calciomercato. Un altro club decisamente interessato al calciatore brasiliano è il Bayern Monaco, che stasera affronterà proprio i nerazzurri in Champions League.

LA SITUAZIONE – Luis Henrique rappresenta un altro motivo di contesa tra l’Inter e il Bayern Monaco. Oltre al doppio confronto che le due compagini dovranno sostenere ai quarti di finale di Champions League, le due squadre si sfidano infatti per l’ingaggio del calciatore brasiliano nella sessione estiva di mercato. I nerazzurri sembrano al momento avanti, avendo già intrapreso contatti approfonditi con l’entourage del classe 1998 e aperto una trattativa con il Marsiglia al fine di trovare una soluzione di compromesso in grado di soddisfare entrambe le parti.

Luis Henrique tra Inter e Bayern Monaco? Il punto

LA TRATTATIVA – Ecco che il Bayern Monaco, consapevole dell’esigenza di non fare dell’attendismo il fattore determinante dell’approdo del brasiliano a Milano, ha deciso di entrare effettivamente in corsa. Come riportato da Sky Sports DE, infatti, la società bavarese è entrata in contatto con gli agenti di Luis Henrique al fine di sondare il terreno per un suo ingaggio in estate. I tedeschi, così come l’Inter, si trovano di fronte un unico significativo ostacolo rappresentato dalle richieste economiche del Marsiglia.

LO SCENARIO – I francesi chiedono circa 30-35 milioni di euro per lasciar partire Luis Henrique, una somma leggermente superiore a quella che le due compagini intenderebbero offrire per l’esterno verdeoro. In questa partita a scacchi, l’Inter dovrà essere brava a compiere le sue mosse. Consapevole di quanto serio e accreditato sia il proprio rivale.