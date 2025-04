Luis Henrique tra Inter e Bayern Monaco: un fattore ‘aiuta’ Ausilio – TS

Sfida sul campo in Champions League tra Inter e Bayern Monaco, ma anche sul mercato. In ballo c’è il nome di Luis Henrique. Entrambe lo vogliono per il Mondiale per Club. Piero Ausilio può sfruttare un vantaggio.

OBIETTIVO COMUNE – Insomma, è il momento di Inter e Bayern Monaco. Le due squadre, oltre a darsi battaglia in campo, si stanno facendo le botte anche sul calciomercato. Ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, sfida vinta dall’Inter 2-1 all’Allianz Arena, si è parlato anche di Luis Henrique. Il laterale brasiliano, in forza al Marsiglia, piace ad entrambe le squadre che vorrebbero aggregarlo nelle rispettive rose entro l’inizio del Mondiale per Club. L’interesse dei bavaresi è concreto e questo potrebbe complicare un po’ la trattativa. Il Marsiglia chiede sui 30-35 milioni di euro, l’Inter vorrebbe arrivare massimo a 25.

Luis Henrique ha già detto sì all’Inter, ma occhio al Bayern Monaco

GRADIMENTO – Dalla sua, Piero Ausilio e Dario Baccin, rispettivamente Direttore Sportivo e vice DS dell’Inter, hanno già ottenuto il sì del giocatore. Il suo gradimento non è sicuramente qualcosa di banale. C’è da convincere adesso il Marsiglia a lasciarlo partire. Nella testa dei dirigenti e di Simone Inzaghi, Luis Henrique andrebbe a fare il laterale destro come alternativa a Denzel Dumfries.

Fonte: Tuttosport – S.P