Luis Henrique-Inter, Bayern Monaco in corsa? La situazione

Luis Henrique rappresenta un obiettivo concreto dell’Inter in vista della prossima stagione. Sul calciatore brasiliano vi è anche l’interesse del Bayern Monaco, che sta riflettendo sulla scelta da intraprendere in merito.

IL PUNTO – Luis Henrique è, nella mente dei dirigenti e dello staff tecnico dell’Inter, l’alter ego ideale di Denzel Dumfries per caratteristiche e qualità da sfruttare in campo. Il calciatore del Marsiglia, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, ha suscitato l’interesse di altri top club europei grazie alle proprie prestazioni stagionali. Tra di essi spicca il Bayern Monaco, che ha messo nel mirino il brasiliano sia per il profilo che rappresenta sia per il prezzo non eccessivo che sarebbe necessario per portarlo in Baviera. In questo scenario, i nerazzurri sono consapevoli della necessità di risolvere al più presto l’impasse per evitare di perdere il proprio obiettivo di mercato.

Luis Henrique in orbita Inter: la postura del Bayern Monaco

L’IDEA – Al momento, l’Inter è la squadra favorita all’ingaggio di Luis Henrique nella sessione estiva di mercato. Il vantaggio acquisito nelle scorse settimane, grazie alla campagna di mercato condotta dalla dirigenza nerazzurra, deve ora essere concretizzato in vista di un suo acquisto prima del Mondiale per Club. Se il Bayern Monaco è effettivamente in corsa per l’acquisto del brasiliano, i tedeschi non hanno infatti ancora sciolto i nodi in merito alla cifra che intenderebbero investire per lui.

IL FUTURO – Ecco che l’Inter, accordandosi con calciatore e società francese, possono anticipare definitivamente la concorrenza per regalare al tecnico Simone Inzaghi quel tipo di esterno da lui richiesto con così tanta convinzione. Luis Henrique è nel mirino: il futuro si deciderà a breve.