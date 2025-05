Luis Henrique-Inter, avanti tutta! E in difesa è un posto per 4 – CdS

Luis Henrique e l’Inter presto potrebbero legarsi insieme, serve un ultimo step col Marsiglia per chiudere l’affare. Mentre in difesa, il cast è aperto e ci sono 4 candidati.

AVANTI – Sucic il primo colpo, Luis Henrique il secondo. L’Inter porta avanti il suo mercato e dopo il croato, che il prossimo mese sarà ufficialmente dell’Inter, ci si appresta a chiudere anche per il brasiliano del Marsiglia. Col giocatore accordo trovato per un contratto di cinque anni, manca solamente l’OK col Marsiglia. Ballano cinque milioni di euro, ma negli ultimi giorni c’è stato un ulteriore avvicinamento e i rapporti con la società del presidente Pablo Longoria sono più che positivi. Due colpi in vista del Mondiale per Club che si terrà negli States e che scatterà a partire dal 14 giugno.

Non solo Luis Henrique, in difesa l’Inter riflette su 4 nomi

I NOMI – Ma l’Inter prenderà anche un difensore e il cast, al momento, è composto da quattro candidati. Tutti peraltro militanti in Serie A. Come riferisce il Corriere dello Sport, il nome nuovo è Koni De Winter, che si va ad aggiungere ai già noti Jhon Lucumi, Sam Beukema e Oumar Solet. L’Inter già sa che per arrivare ad uno di questi quattro dovrà comunque sborsare una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno