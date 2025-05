Luis Henrique-Inter, arriva l’accordo! I dettagli della trattativa

L’Inter ha trovato l’accordo economico con Luis Henrique per quanto riguarda i termini personali. I dettagli della trattativa descritta da Gianluca Di Marzio.

TRATTATIVA – L’Inter ha trovato l’accordo con Luis Henrique e si porta estremamente avanti nella trattativa per l’esterno dell’Olympique Marsiglia. Contratto di 5 anni accettato dal giocatore e dai suoi agenti, che comunque devono ancora limare i dettagli per le commissioni. Manca però una parte molto importante per portare a termine l’acquisto: l’accordo con il club.

Luis Henrique, ecco cosa manca con l’Inter!

LA POSIZIONE DELL’OL – L’Olympique Marsiglia chiede per ora 30 milioni di euro, mentre l’Inter si è fermata a 25 milioni inclusi i bonus. C’è gap, ma allo stesso tempo molta fiducia per la chiusura della trattativa. La volontà, secondo Gianluca Di Marzio, è quella di concludere tutto entro dieci giorni da oggi. L’Inter vuole anticipare la concorrenza, nelle settimane scorse si è parlato della Juventus ed anche del Bayern Monaco. Simone Inzaghi apprezzerebbe il calciatore in più per il Mondiale per Club. L’obiettivo di Piero Ausilio e della dirigenza è di renderlo disponibile per il torneo negli Stati Uniti in programma tra giugno e luglio. Quel mese di partite sarà un banco di prova importante per diversi giocatori nerazzurri in vista della prossima stagione.