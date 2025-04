Luis Henrique, l’Inter anticipa la concorrenza! Assalto all’esterno del Marsiglia – CdS

L’Inter guarda già al futuro. Con un finale di stagione ancora tutto da vivere, la dirigenza nerazzurra non perde tempo e pianifica le mosse per rafforzare ulteriormente la rosa. Dopo Susic, il focus si sposta su Luis Henrique del Marsiglia cercando di approfittare della breve finestra di mercato prima del Mondiale per Club – sostiene il Corriere dello Sport -, per anticipare la concorrenza.

OBIETTIVO – Luis Henrique è da tempo nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma la concorrenza è folta. Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Newcastle e Nottingham Forest monitorano da vicino il giocatore. Per questo, l’Inter vuole accelerare e provare a chiudere prima dell’apertura della finestra di mercato supplementare concessa alle partecipanti del nuovo Mondiale per club, che si aprirà nei primi dieci giorni di giugno. La valutazione dell’Olympique Marsiglia rappresenta un ostacolo. Il club francese chiede oltre 30 milioni di euro, mentre l’Inter punta a non superare i 25. La soluzione potrebbe arrivare attraverso i bonus: si parla di un’offerta nerazzurra da 24 milioni di base fissa più 4 di bonus, per un totale di 28 milioni.

Luis Henrique ha detto già sì all’Inter!

L’OK DEL GIOCATORE – Dal canto suo, Luis Henrique ha già manifestato il proprio gradimento per la destinazione milanese. Un aspetto non da poco, che potrebbe risultare decisivo per convincere il Marsiglia a trattare. I rapporti tra le due società sono ottimi, e questo potrebbe agevolare il dialogo. Nessuno sconto garantito, ma maggiore disponibilità a cercare un punto d’incontro sì. L’Inter resta in attesa di ulteriori segnali dal giocatore, convinta che una presa di posizione netta da parte di Luis Henrique possa sbloccare la trattativa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno