Luis Henrique desiderato, la conferma di Benatia! Inter in ascolto

Luis Henrique è un obiettivo di mercato dell’Inter, e non solo, per l’estate. A confermare il forte interessamento di varie squadre europee nei riguardi del brasiliano è stato il ds dei francesi Mehdi Benatia.

SUL MERCATO – Luis Henrique potrebbe approdare all’Inter nella sessione estiva di mercato. Il brasiliano rappresenta il profilo in cima al taccuino della dirigenza nerazzurra per il ruolo di esterno destro (chiamato ad affiancare Denzel Dumfries dal prossimo anno). La società meneghina ha già mosso dei passi importanti per riuscire a ingaggiare il classe 2001 in estate, avendo ottenuto il consenso del calciatore al trasferimento a Milano nei prossimi mesi. Ciò però non basta, stante la distanza di circa 10 milioni di euro tra le richieste dei francesi e l’offerta dei nerazzurri. In tal senso, le prossime settimane saranno decisive per provare a definire una soluzione in grado di accontentare entrambe le parti.

Luis Henrique piace a varie squadre, tra cui l’Inter. Benatia parla chiaro

LA CONFERMA – A certificare i movimenti di mercato legati al calciatore brasiliano è stato il ds del Marsiglia Mehdi Benatia, il quale si è così espresso a La Provence: «C’è rumore attorno a lui. L’ho incontrato due settimane fa per discutere del momento attuale e di quanto non fosse ottimale. Ma Luis Henrique è un ragazzo eccezionale, positivo, ride sempre. Il problema, se vuole fare una grande carriera all’OM o altrove, è che dovrà dare di più».