Luis Henrique inizia la sua avventura all’Inter! Oggi la prima tappa – Sky

Luis Henrique è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore brasiliano inizierà oggi, lunedì 2 maggio, il suo percorso in maglia nerazzurra. Di seguito la novità.

PRIMO GIORNO – Luis Henrique vivrà oggi il primo giorno “non ufficiale” da calciatore dell’Inter. Il brasiliano, come riportato da Matteo Barzaghi, sarà infatti a Milano per iniziare l’iter che lo porterà a vestire la maglia dei nerazzurri. La volontà dei meneghini è sempre stata quella di portare il calciatore del Marsiglia al Mondiale per Club, così da regalare al tecnico del momento una pedina aggiuntiva su cui contare in fase avanzata. Tale intento sarà dunque soddisfatto, con Simone Inzaghi o il suo erede a dover scegliere in quale posizione impiegarlo.

Luis Henrique come Zalewski? L’Inter vuole cambiare modello di riferimento

LA CERTEZZA – Può parlarsi di un nuovo paradigma in quanto l’Inter ha scelto intenzionalmente di aumentare il tasso tecnico per quanto riguarda i suoi quinti. Con Zalewski e Luis Henrique, infatti, i nerazzurri potranno contare su due figure in grado di offrire soluzioni nuove quando le partite sono sbloccate e gli spazi sono minimi. Guardando all’idea di saltare l’uomo come un’opzione concreta per sfaldare le difese avversarie. Come il PSG ha dimostrato in finale di Champions League proprio contro i nerazzurri, oggi quest’impostazione è più che mai necessaria.