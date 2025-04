Luis Enrique, in Francia sicuri: Inter pronta a fare la prima offerta! Le cifre

L’Inter è pronta a muovere il primo passo concreto per Luis Henrique, esterno offensivo del Marsiglia autore fin qui di una stagione da protagonista assoluto in Ligue 1. Di seguito la notizia riportata dai colleghi francesi di Footmercato.

PRIMA OFFERTA – Luis Enrique, esploso definitivamente in questa annata con 9 gol e 7 assist in 30 presenze complessive, ha attirato l’interesse di diversi top club europei, ma l’Inter vuole bruciare la concorrenza. Il club nerazzurro sarebbe intenzionato a mettere sul tavolo un’offerta complessiva da 28 milioni di euro, composta da 24 milioni fissi più 4 di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. L’obiettivo è chiaro: anticipare l’inserimento del Bayern Monaco, considerato ad oggi il principale rivale nella corsa al brasiliano. Luis Henrique, cresciuto calcisticamente nel Botafogo prima del salto in Europa, ha raggiunto la piena maturazione tecnica e tattica sotto la guida De Zerbi. Attenzione però alla concorrenza, oltre del Bayern Monaco, anche del Bayer Leverkusen, del Newcastle e del Nottingham Forest.

Luis Enrique come potrebbe inserirli nell’Inter di Inzaghi

TITOLARE O VICE – La sua velocità, abilità nel dribbling e visione di gioco lo rendono un profilo ideale per il 3-5-2 nerazzurro, in particolare nel ruolo di esterno a destra o all’occorrenza anche più vicino alla porta, per sfruttare il suo dribbling. La dirigenza guidata da Marotta è pronta a presentare formalmente l’offerta nei prossimi giorni, con l’intenzione di consegnare a Simone Inzaghi un nuovo tassello di qualità per arricchire il reparto offensivo della prossima stagione, in alternativa a Denzel Dumfries.

Fonte: Footmercato