Luis Alberto-Inter, forte interesse! Ausilio innamorato: ora Eriksen, rinnovo

Luis Alberto è uno dei protagonisti nella grande Lazio di questa stagione. Il centrocampista piace molto all’Inter e in particolare a Piero Ausilio, ma non è mai partita una vera e propria trattativa tra i nerazzurri e i biancocelesti (vedi le ultime su Giroud). Di seguito i retroscena riportati da “Calciomercato.com” e le prospettive: occhio a Eriksen

RETROSCENA E FUTURO BIANCOCELESTE – Luis Alberto sta mostrando tutte le sue qualità con la maglia della Lazio in questa stagione. Il centrocampista è stato seguito per diversi mesi dall’Inter, in particolare da Piero Ausilio che apprezza le qualità del calciatore. In realtà, una vera trattativa tra i club non è mai inziata. I milanesi hanno dirottato il budget su altri obiettivi e le richieste di Lotito erano altissime. Le prospettive non vanno in favore dell’affare: l’Inter ha preso Eriksen, mentre lo spagnolo va verso il rinnovo.