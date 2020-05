Luis Alberto chiude all’Inter: “Rinnoverò fino al 2025! Obiettivo Champions”

Luis Alberto interessa a tantissime squadre, Inter compresa (vedi articolo). Il fantasista della Lazio conferma le parole del suo agente (vedi articolo), annunciando il suo imminente rinnovo di contratto. Di seguito le sue dichiarazioni in una diretta Instagram sul profilo del giornalista Javier Bautista

OBIETTIVO – Luis Alberto spiega qual è il segreto della Lazio, in lotta per lo scudetto con Juventus e Inter: «Siamo insieme da quattro anni, ci conosciamo e lo dimostriamo. Abbiamo fatto un grande passo avanti quest’anno: 22 partite senza perdere, abbiamo vinto con la Juventus due volte. Una cosa che non succedeva da tanto tempo. Dobbiamo pensare partita per partita, senza pensare alla lotta Scudetto. L’obiettivo è giocare in Champions League e se non ci entriamo sarebbe un suicidio. Combattere per il titolo è un obiettivo che nessuno si aspettava. Vincere con la Lazio non è la stessa cosa che vincere con gli altri club. Non ne abbiamo mai parlato. Il vero obiettivo è la Champions League, che due volte ci è sfuggita per idiozia. Due anni fa è sfuggita per per cinque minuti».

ANNUNCIO – Luis Alberto chiude la porta all’interesse dell’Inter, confermando che rinnoverà il suo contratto con il club biancoceleste: «Sì, stiamo parlando e credo che rinnoverò fino al 2025. Questo è il mio anno migliore in carriera, amo questa squadra ed il gruppo che si è formato è formidabile. Il rinnovo sta per essere fatto. Abbiamo parlato per un po’ e se non fosse avvenuto tutto questo sarebbe stato fatto prima. Rimarrò altri cinque anni».