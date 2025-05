Luis Henrique, il Marsiglia cerca l’asta! Inter sicura – TS

Nonostante l’Inter abbia ancora tre partite da giocare, in viale della Liberazione – scrive Tuttosport – si pensa al prossimo mercato: il primo nome su tutti è Luis Henrique.

ASTA – Anche la Juventus è interessata a Luis Henrique, insieme a un paio di squadre inglesi, creando una situazione di mercato molto affollata. A Marsiglia sperano che questa concorrenza possa innescare un’asta, ma ciò potrebbe accadere solo se si dovesse incrinare l’accordo tra l’entourage del giocatore e l’Inter. L’intesa è stata rafforzata durante un incontro recente tra Piero Ausilio e uno dei procuratori.

Inter, Luis Henrique in cima alla lista

CIFRE – L’Inter ha messo sul tavolo un contratto quinquennale da 2,2 milioni in crescita per il giocatore e sta negoziando il prezzo del cartellino con il Marsiglia. Tuttavia, l’offerta di 22 milioni più 3 di bonus è lontana dalla richiesta francese di 30-35 milioni. Per questo motivo, il club francese ha aperto a possibili altre offerte. Il mercato è però pieno di sorprese e cambi di direzione, come dimostra il caso di Gleison Bremer. il giocatore sembrava destinato all’Inter, ma alla fine ha firmato per la Juventus dopo l’accordo con il Torino. Al momento, l’Inter si sente sicura riguardo a Luis Henrique e punta a consegnare a Inzaghi sia lui che Petar Sucic già per il Mondiale per club.