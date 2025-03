Ludi (ds Como) spegne le voci: «Nico Paz sarà al Como il prossimo anno»

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, si è espresso nel pre-partita della sfida tra i lariani e l’Empoli sul futuro di Nico Paz. La società lombarda ha le idee chiare sul punto.

IL COMMENTO – Carlalberto Ludi si è pronunciato alle frequenze di DAZN prima del fischio d’inizio del match tra il Como e l’Empoli, trattando anche della situazione di mercato legata a Nico Paz. Il direttore sportivo dei lariani ha indicato a chiare lettere l’intenzione della società da lui rappresentata riguardo il futuro dell’argentino: «A gennaio abbiamo ultimato una programmazione iniziata a luglio, essendo stati pronti ad assumere qualche rischio gestionale. Il prossimo anno? Sicuramente Fabregas e Nico Paz saranno ancora con noi».

Ludi rinnova le ambizioni del Como: Nico Paz al centro di un progetto di spessore

IL SOGNO – Ludi ha poi proseguito sottolineando come la presenza di figure come Paz e Cesc Fabregas rientri in un quadro denso di speranze per il futuro: «Mi auguro che ci si possa ulteriormente divertire nei prossimi anni, così come se lo augura tutta la comunità di Como. Il mio ringraziamento va a tutta la società per la fiducia che mi è stata data dopo 6 anni entusiasmanti insieme. La nostra ambizione è di fare ancora meglio, lavoreremo per questo».