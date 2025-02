Ludi (ds Como): «Nico Paz può diventare un campione. Vogliamo trattenerlo!»

Nico Paz, l’Inter dovrà lavorare ai fianchi il Como e il Real Madrid per soddisfare il suo proposito

MISSIONE COMPLICATA – Il grande obiettivo dell’Inter di portare Nico Paz a Milano trova due ostacoli non indifferenti sul proprio cammino. Il primo riguarda le ambizioni non irrilevanti del Como per il futuro, con la presenza di una solidissima proprietà indonesiana intenzionata a investire in maniera significativa per rendere i lariani una squadra top del campionato italiano. Il secondo è dato dalla presenza di una squadra, come il Real Madrid, che ha la possibilità di riportare l’argentino alla base sborsando una cifra già pattuita con i lombardi.

INTENZIONE ESPRESSA – A ciò si aggiunge la volontà di Nico Paz di tornare a sposare, prima o poi, la maglia del Real Madrid. Non vi è dubbio che i presupposti affinché ciò avvenga ci sarebbero anche nelle prossime stagioni, ma l’attenzione con cui le merengues guardano al suo profilo invita a non escludere un possibile ritorno in Spagna già nell’immediato. Ecco perché la missione dell’Inter, che trova in Javier Zanetti la sua arma più strategica, è decisamente complicata. Ma la portata dell’interesse dei nerazzurri nei riguardi del talentuosissimo calciatore ex Real Madrid non è tale da consentire rinunce anticipate.