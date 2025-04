Ludi (ds Como): «Nico Paz ci ha detto di voler restare. Ora un’attesa»

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, si è espresso sul futuro di Nico Paz, non escludendo un’ipotesi favorevole ai lariani.

LA STRATEGIA – Carlalberto Ludi, DS del Como, si è pronunciato a Sky Sport in merito alla situazione di mercato del gioiello Nico Paz. Per l’argentino, la squadra di Cesc Fabregas si auspica di poter trattenere l’argentino almeno per un’altra stagione: «Vogliamo dialogare con tutti i soggetti coinvolti. Per ora ci stiamo confrontando soprattutto con Nico e il suo entourage, da cui percepiamo la massima soddisfazione di far parte di questo progetto anche in futuro. Ci auguriamo che ciò possa corrispondere alla realtà».

Nico Paz e il ruolo del Real Madrid

LO SCENARIO – Ludi ha poi proseguito concentrandosi sulla situazione in casa merengue: «Il Real Madrid è impegnato su altri fronti, avremo tanto per parlarne anche con loro. Nico Paz è destinato a una carriera clamorosa: la nostra convinzione è che, restare un altro anno al Como, possa favorire la crescita esponenziale che avrà in futuro».