Lucumì, per l’Inter c’è una rivale in Serie A! Per l’attacco idee chiare

Lucumì piace all’Inter, ma in Serie A un’altra squadra cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Beneamata. In avanti, gli obiettivi sono chiari.

NELLE PROSSIME ORE IL COMUNICATO – Nelle prossime ore l’Inter annuncerà Cristian Chivu come nuovo allenatore del club. Niccolò Ceccarini aggiorna su Tmw: «Domani arriverà l’annuncio ufficiale di Chivu, che firmerà un contratto biennale».

UN ATTACCO DA RIAGGIORNARE – Sempre Ceccarini sui nomi (noti) per l’attacco nerazzurro: «In questo momento le attenzioni dei nerazzurri sono concentrate soprattutto sull’attacco dove le partenze sicure sono quelle di Correa (a un passo dal Botafogo) e anche Arnautovic. L’Inter per sostituirli ha individuato due giocatori che peraltro piacciono da tempo. Il primo è Bonny, che Chivu conosce bene per averlo allenato a Parma. Il secondo è Hojlund, in uscita dal Manchester United. Ausilio è pronto a lavorarci ma solo con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni».

CONCORRENZA PER UN OBIETTIVO – La novità dagli aggiornamenti di Ceccarini arriva sulla difesa. Jhon Lucumì piace anche alla Roma: «Per la difesa invece un’altra pista da tenere sotto controllo è quella di Lucumì, che piace anche alla Roma». A proposito di Lucumì, ieri l’AD del Bologna Claudio Fenucci ha parlato della sua clausola.