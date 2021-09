Lucca seguito dall’Inter, attaccante di prospettiva che piace ad Ausilio – TS

Lucca dopo la stagione da protagonista al Palermo, ora è al Pisa dove ha già mostrato le sue qualità. Secondo “TuttoSport”, il ragazzo piace tanto ad Ausilio. L’Inter lo segue.

COME LUCA TONI – Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 e di proprietà del Pisa, già nel giro della nazionale Under-21 di Nicolato, insieme al nerazzurro Mulattieri che ha ben cominciato in Serie B con la maglia del Crotone. Lucca ha già fatto parlare di sé attirando l’attenzione di diversi club, anche in Serie A, soprattutto dopo la stagione al Palermo, in Serie C. Ventuno anni da compiere il prossimo venerdì, Lucca viene paragonato a Luca Toni, soprattutto per la stazza, 2 metri e 1 cm, ma anche per la sua esultanza. Protagonista con i rosanero la scorsa stagione, ha messo a segno tredici reti in ventisette partite. In questa stagione ha realizzato una doppietta in una delle due partite, contro l’Alessandria, partita a cui ha assisto anche un osservatore dell’Inter. Lucca dunque piace ad Ausilio e verrà monitorato nel corso di questi mesi, già domani quando potrebbe esordire con l’Under-21 contro il Montenegro.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini