Lucca, non solo Inter e Sassuolo. Un altro club di Serie A pronto all’assalto

Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che ha fatto tanto bene a Palermo, dopo un ottimo inizio di stagione ha attirato su di sé l’interesse di diversi club in Serie A, tra questi anche l’Inter.

ALTRO CLUB – Lorenzo Lucca si è un po’ perso dopo un inizio di stagione di altissimo livello, a tal punto da attirare su di sé l’interesse di diversi top club italiani come Inter e Juventus. Anche il Sassuolo lo osserva con attenzione, soprattutto qualora un attaccante dovesse essere ceduto, come per esempio lo stesso Gianluca Scamacca (in cima alla lista dei desideri dell’Inter). Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe scelto di puntare forte sul giovane attaccante, visionato da Marco Di Vaio.

Fonte: Corriere dello Sport