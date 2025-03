Lucca nella lista dell’Inter! Per l’attacco, pure altri due profili – Sky

Lucca nella lista dell’Inter per la prossima stagione. A confermarlo Gianluca Di Marzio. Ma in orbita nerazzurra anche altri due nomi.

NOMI IN ATTACCO – Il mercato dell’Inter è uno dei temi trattati da Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport 24. Il club nerazzurro, ieri peraltro Beppe Marotta ha parlato in esclusiva, in estate dovrà rinforzare necessariamente il proprio reparto offensivo in quanto andranno via sia Marko Arnautovic che Joaoquin Correa. Sul taccuino della società interista ci sono tre nomi della Serie A: «La forza dell’Inter è la continuità, è la società che ha cambiato meno dal punto di vista dell’area tecnica e della conduzione. Una società che riesce a programmare con largo anticipo e non è un caso che sia in testa alla classifica e in Champions League compete con le grandi. Ci sarà modo di parlarne più in la del rinnovo per capire se rinnovare o meno. L’Inter ha idee chiare sul mercato: ad esempio Lorenzo Lucca è nella lista dell’Inter. I nerazzurri vogliono prendere un altro attaccante: c’è anche Castro del Bologna e Krstovic del Lecce. Lucca piace al Napoli, è l’attaccante italiano che in estate si contenderanno le squadre italiane». Per quanto riguarda Castro, l’attaccante del Bologna giocherà ora a marzo insieme a Lautaro Martinez.