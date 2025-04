Lucca, Inter studia il fascicolo. Rivoluzione annunciata!

Lorenzo Lucca è uno dei nomi di cui si parla per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione. Quel che è certo è che i nerazzurri attueranno varie modifiche nel proprio reparto offensivo.

IL NOME – Lorenzo Lucca sta vivendo la stagione della consacrazione all’Udinese, con l’Inter e altre big italiane che si sono per questo mosse sulle sue tracce. Con 10 gol e 1 assist in 31 presenze in questa Serie A, il calciatore dei friulani ha vissuto la sua miglior annata nel massimo Campionato italiano. A ciò si aggiunge una buona dose di personalità, in qualche circostanza probabilmente eccessiva, che induce i top club italiani a ritenerlo compatibile con la dimensione di una squadra che lotta per conquistare trofei. Per queste ragioni, la sua situazione di mercato dovrà essere osservata con attenzione in estate.

Lucca, Inter e non solo: la situazione

LA STRATEGIA – Come riferito da TuttoSport, Lucca è nel mirino anche di Milan, Juventus e Nottingham Forest. In questo scenario, immaginare la squadra in cui l’italiano si trasferirà è, al momento, soltanto un esercizio di supponenza. Le opzioni possibili sono varie, compresa quella di una permanenza in Friuli anche nella prossima stagione. L’Inter, dal canto proprio, sonda varie alternative al classe 2000: Nikola Krstovic e Santiago Castro su tutti. La certezza è che una rivoluzione nel reparto offensivo ci sarà. Con Joaquin Correa, Marko Arnautovic, e forse Mehdi Taremi, pronti a salutare definitivamente la squadra nerazzurra.