Lucca opzione concreta per l’Inter. Cifre e possibilità future! – SM

Lorenzo Lucca sta vivendo la stagione della consacrazione con la maglia dell’Udinese: oltre ai gol, il calciatore sta affrontando un percorso volto alla piena maturazione personale, con l’Inter che segue con attenzione il suo profilo.

IL PUNTO – Lorenzo Lucca è uno dei nomi seguiti dall’Inter per rinforzare il reparto offensivo in estate. Il calciatore dell’Udinese ha siglato 10 reti in 24 presenze stagionali, aiutando la squadra friulana a raggiungere una posizione di classifica tale da consentirle di affrontare con maggiore serenità il futuro. Dal punto di vista della crescita personale, l’attaccante italiano ha dimostrato di dover ancora superare uno step per poter ambire a giocare in una big. L’episodio relativo al calcio di rigore sottratto a Florian Thauvin, con l’ira del tecnico Kosta Runjaic che lo ha sostituito immediatamente dopo la sua trasformazione dal dischetto, testimonia infatti una maturità ancora da acquisire.

Lucca nel mirino dell’Inter: la cifra

LO SCENARIO – La seconda parte di stagione sarà fondamentale per comprendere se Lucca sarà pronto, sin dalla prossima annata, a vestire la maglia di una big. Nel frattempo, l’Inter ha annotato il suo nome tra i possibili innesti da aggiungere al proprio nucleo offensivo nella sessione estiva di mercato. Come riportato da Sport Mediaset, il prezzo richiesto dall’Udinese è di circa 20 milioni di euro, ragion per cui la questione economica non rappresenterebbe un ostacolo sostanziale all’eventuale conclusione dell’affare. Il suo profilo, dunque, è da seguire con attenzione in vista dell’estate, crescita complessiva permettendo.