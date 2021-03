Lucas Vazquez occasione speciale? L’Inter monitora la situazione

Lucas Vazquez, centrocampista del Real Madrid, sarà uno dei tanti parametri zero di lusso della prossima estate. Anche l’Inter segue sottotraccia la situazione, secondo quanto riporta “Calciomercato.com”.

PARAMETRO ZERO – Nel prossimo mercato ci saranno tanti parametri zero di lusso pronti a cambiare casacca. E anche l’Inter segue con attenzione queste situazioni, alla ricerca della possibilità di cogliere ottime occasioni senza sborsare il costo del cartellino. Alcuni di questi futuri svincolati sono Sergio Aguero e Georginio Wijnaldum, che tuttavia sembrano proibitivi per i nerazzurri. E, secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, anche Lucas Vazquez potrebbe finire nel radar dell’Inter.

OCCASIONE DA MONITORARE – Il centrocampista classe 1991 non rinnoverà il suo contratto col Real Madrid. Nel suo caso, lo stipendio non rappresenterebbe un grosso ostacolo. Lo spagnolo, con 3,5 milioni di euro annui (fonte: Calcio e Finanza) è il terzo meno pagato nella rosa dei Blancos. Bisognerà quindi valutare la fattibilità della situazione dal punto di vista economico (che dipende dall’evoluzione societaria dell’Inter). Senza però sottovalutare l’aspetto tattico: Vazquez non rientra infatti propriamente nei canoni ideali per giocare nella mediana di Antonio Conte. Ma il suo status di possibile parametro zero impone di non trascurare l’eventuale opportunità.

Fonte: Gianluca Minchiotti – Calciomercato.com