Lucas Martinez Quarta, c’è l’offerta del Celta Vigo al River Plate! – AS

Condividi questo articolo

Lucas Martinez Quarta River Plate

Lucas Martinez Quarta, difensore argentino di 24 anni di proprietà del River Plate, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS avrebbe ricevuto un’offerta dal Celta Vigo.

IN LIGA – Lucas Martinez Quarta, in passato accostato all’Inter, sarebbe vicino al Celta Vigo, club della Liga spagnola. Secondo quanto riportato da AS, il difensore 24enne avrebbe ricevuto un’offerta di 5,5 milioni. Il calciatore è in scadenza con il club spagnolo e a gennaio sarebbe libero di firmare con qualsiasi squadra così da trasferirsi a titolo gratuito. Ultima occasione per il River Plate per provare a piazzare il colpo e incassare qualcosa. Il calciatore ha già fatto parlare di sé in patria, e in Europa è seguito da diverse squadre, tra queste anche l’Inter.

Fonte: AS.