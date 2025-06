Lotito chiarisce: «Rovella non è sul mercato!» Inter resta interessata

Claudio Lotito si è espresso sulla situazione di mercato di Nicolò Rovella, escludendo che il calciatore sia sul mercato. L’Inter, molto interessata al calciatore, potrebbe comunque tornare a provarci.

IL COMMENTO – Le parole di Claudio Lotito sul futuro di Nicolò Rovella non lascerebbero spazio a interpretazioni. Il Presidente della Lazio, infatti, si è espresso in maniera apparentemente categorica sul suo centrocampista, a margine del Festival della Serie A: «Quanto costa? Non lo so, non è sul mercato. Piace a tante? Anche a me piacciono tanti calciatori». La sensazione è che l’Inter, la cui dirigenza apprezza molto il profilo del biancoceleste, voglia tornare a giocarsi le sue carte nelle prossime fasi del mercato estivo. Con una Lazio che, ritenendo “incedibile” il proprio centrocampista, vorrà chiedere cifre molto elevate per lasciarlo partire».