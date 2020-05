L’opzione Cavani cambia le gerarchie: per l’Inter sarÃ  titolare – TS

L’opzione Cavani cambia le gerarchie: per l’Inter sarà titolare – TS

“Tuttosport” sottolinea che il profilo di Cavani non è quello di un giocatore qualunque. Per l’Inter sarebbe un titolare.

OPZIONE DIVERSA – Fino a una decina di giorni fa l’attaccante svincolato in casa Inter doveva essere una pedina di complemento (Giroud prima, Mertens poi). Il fatto che gli obiettivi siano tramontati ha convinto i nerazzurri a virare con decisione su un altro parametro zero, Edinson Cavani. A cui però verrebbe garantito un contratto biennale con opzione per la terza a cifre top per la rosa (7,5 milioni come Lukaku e Eriksen).

VOGLIA DI GIOCARE – Difficile pensare a un investimento simile su un giocatore non titolare nella formazione che verrà. Il tutto con un’aggiunta ulteriore. Cavani vuole lasciare Parigi, ma essere ancora protagonista. Cerca un club che gli garantisca di giocare con continuità in vista del Mondiale 2022.