Lookman vuole solo l’Inter: l’infortunio rallenta i tempi, ma favorisce la trattativa – TS

Lookman vuole solo l’Inter. L’attaccante nigeriano ha già fatto sapere con chiarezza la propria posizione sia all’Atalanta che ai suoi agenti: la sua volontà è trasferirsi a Milano e indossare la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

PROSSIME ORE DECISIVE – Ademola Lookman vuole solo l’Inter. Un’intesa verbale con il club di viale della Liberazione c’è già da tempo: contratto fino al 2030 con ingaggio netto da 4 milioni di euro a stagione (che all’Inter costerebbe circa 5,3 milioni grazie ai benefici fiscali del Decreto Crescita). La trattativa, però, ha subito una pausa fisiologica. Lookman si è infortunato al polpaccio sinistro nel primo giorno di lavoro con l’Atalanta a Zingonia: stiramento muscolare, con uno stop previsto di due o tre settimane. Un imprevisto che, paradossalmente, può favorire l’Inter. Lo stop rallenta i riflettori mediatici e abbassa la pressione sulla trattativa, permettendo a Marotta, Ausilio e Baccin di agire con calma, ma in profondità, sapendo di avere dalla loro parte la volontà ferrea del calciatore.

Inter e Atalanta a lavoro per limare la distanza tra domanda e offerta per Lookman

PARTI IN AGGIORNAMENTO – L’offerta nerazzurra sul tavolo è di 40 milioni di euro complessivi, attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. Una cifra ritenuta congrua dal punto di vista del valore assoluto, anche se la formula non convince del tutto l’Atalanta. Un’eventuale cessione, però, genererebbe al club bergamasco un’importantissima plusvalenza. Lookman è a bilancio per appena 4,35 milioni e un’eventuale cessione genererebbe una plusvalenza di oltre 35 milioni. Di questi, 7,2 milioni andrebbero girati al Lipsia per effetto della clausola sulla rivendita (10% fino a 20 milioni, 15% oltre). Un affare che garantirebbe un importante jackpot alla famiglia Percassi. Nel frattempo, l’Inter osserva e aspetta. Cristian Chivu, impegnato a costruire la sua nuova Inter con il 3-4-2-1, dovrà attendere ancora per avere l’attaccante che cambierà il volto dei nerazzurri in attacco.

