Lookman, l’Inter presenta la prima vera offerta ufficiale! – Sky

La notizia più rilevante di oggi sul fronte mercato arriva da Milano: l’Inter ha presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta per Lookman. Dopo settimane di contatti e sondaggi, il club nerazzurro ha deciso di accelerare e mettere sul tavolo una proposta concreta per l’esterno offensivo nigeriano.

PASSI AVANTI – Ademola Lookman rappresenta uno dei principali obiettivi della dirigenza per rafforzare il reparto avanzato a disposizione di Cristian Chivu. Lookman, reduce da un’altra stagione da protagonista, ha attirato l’interesse di diversi club europei. Tra questi c’è anche l’Atlético Madrid, che da tempo segue il giocatore con attenzione, ma secondo quanto filtra, avrebbe dato priorità alla pista italiana, affascinato dall’idea di vestire la maglia nerazzurra. L’offerta dell’Inter è importante e di 40 milioni, sarà sufficiente per convincere l’Atalanta? L’Inter, forte dell’apprezzamento del giocatore e della volontà di rinforzare l’attacco con un profilo d’esperienza internazionale e abile nel dribbling e nel cambio di passo, è pronta a fare uno sforzo per avvicinarsi alle richieste della Dea. Le prossime giornate saranno decisive per capire se si potrà arrivare a una fumata bianca.