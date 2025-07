Lookman, svolta vicina! L’Atalanta apre e l’Inter è più fiduciosa – CdS

L’Inter è sempre più vicina a concretizzare il grande colpo di mercato rappresentato da Ademola Lookman. Dopo settimane di trattative, l’ultimo segnale arrivato da Zingonia sembra rappresentare un’apertura importante.

APERTURA – La proposta da 42 milioni più 3 di bonus avanzata dal club nerazzurro non ha ancora ricevuto una risposta formale da parte dell’Atalanta, ma le parole dell’amministratore delegato bergamasco Luca Percassi, pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Honest Ahanor, hanno lasciato intendere molto. Percassi ha ammesso pubblicamente che il futuro di Lookman è destinato ad essere lontano da Bergamo. L’attaccante nigeriano, infatti, ha rifiutato la proposta di rinnovo dell’Atalanta, che gli offriva 5 milioni a stagione, una cifra addirittura superiore a quella pattuita con l’Inter (4,5 milioni). Un chiaro segnale della sua volontà: vestire la maglia nerazzurra.

Lookman-Inter, l’affare si sblocca questa settimana?

ULTIMATUM – L’operazione non è ancora chiusa, ma i contorni iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. La palla ora è nelle mani dell’Atalanta, che deve valutare la proposta dell’Inter alla luce del proprio piano finanziario e della necessità di trovare un sostituto all’altezza. La richiesta iniziale del club bergamasco resta ferma a 50 milioni, ma in Viale della Liberazione è stato già chiarito che non verranno fatti ulteriori rilanci. L’offerta è considerata congrua, e la dirigenza nerazzurra è fiduciosa che possa bastare per sbloccare definitivamente la trattativa entro il weekend. In casa Inter, infatti, cresce l’ottimismo e c’è grande attesa per portare a Milano quello che viene considerato il grande colpo del mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno