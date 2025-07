Lookman spinge e Oaktree approva: l’Inter attua una doppia strategia! – CdS

C’è fretta e voglia di uscire dalla fase di stallo della trattativa con l’Atalanta, sia per l’Inter che per lo stesso Ademola Lookman. Ecco perché sta per essere attuata una doppia strategia, che condivide anche Oaktree.

PRIMA STRATEGIA – Col trascorrere delle settimane il calciomercato entra sempre più nel vivo. All’alba di agosto anche la trattativa legata ad Ademola Lookman può farsi bollente, nonostante l’attuale stato di quiete apparente. L’Inter, infatti, sta preparando una doppia strategia da mettere in pratica proprio per provare a sbloccare l’affare con l’Atalanta. Il primo passo, fondamentale nelle negoziazioni tra i club, è il rilancio dell’offerta. La mossa, che la dirigenza nerazzurra sta studiando in questi giorni, è stata già approvata da Oaktree. Il fondo californiano, infatti, è d’accordo nel provare ad avvicinarsi alle richieste dei bergamaschi, a patto che questi ultimi abbassino la pretesa dei 50 milioni di euro. L’intesa per Lookman, dunque, dovrebbe stare proprio a metà strada.

Il ruolo di Lookman nella strategia preparata dall’Inter

SECONDA STRATEGIA – L’altra metà della strategia dell’Inter ha a che fare direttamente col calciatore stesso. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Lookman a breve dovrebbe incontrare i dirigenti dell’Atalanta, provando a strappare in quel frangente il sì definitivo per partire. L’unica direzione che vuole intraprendere l’attaccante è quella che porta a Milano e vuole farlo senza dover necessariamente compromettere i rapporti col suo club d’appartenenza. Lo stesso vale per l’Inter, che da anni vanta ottimi legami e buoni affari di mercato con l’Atalanta. I nerazzurri, inoltre, non hanno intenzione di far trascorrere ancora altro e troppo tempo. C’è fretta di riuscire a concludere per Lookman, in modo da poterlo “regalare” a Cristian Chivu il prima possibile.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia