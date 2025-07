Per Lookman scende in campo Oaktree: l’Inter si pone 3 ragioni – CdS

Per sbloccare la situazione Ademola Lookman, Oaktree si prepara a scendere in campo a favore dell’Inter. Nello specifico, spiega il Corriere dello Sport, vi sono tre ragioni.

INTERVENTO – Situazione di stallo tra Inter e Atalanta per quanto riguarda Lookman. L’Inter non sta alzando l’offerta, rimasta a 40 milioni di euro, la Dea, dal canto suo, non scende dal prezzo fissato ad inizio negoziazioni: 50 milioni di euro. Ergo, ci vuole una mossa per sbloccare la vicenda e per favorire il trasferimento del nigeriano verso Milano. L’attaccante non ha dubbi, il suo obiettivo è quello di trasferirsi all’Inter. L’Atalanta lo ha capito e nei prossimi giorni il classe 1997 parlerà nuovamente con i Percassi per tentare di forzare la mano. Lui e il suo entourage fanno leva sulla promessa strappata lo scorso anno, ossia quella di lasciare la Dea in caso di offerta importante. E dopo il mancato passaggio al Psg, il nigeriano adesso vuole andare esclusivamente all’Inter. Ecco che si prepara a scendere in campo Oaktree.

Oaktree per sbloccare l’impasse Inter-Atalanta su Lookman

AVANTI TUTTA – Il fondo californiano, infatti, è pronto ad intervenire per sbloccare l’affare Lookman. L’Inter si pone in tre ragioni: il giocatore vuole solo venire a Milano; la trattativa è a buon punto e non si vuole rischiare di perdere tutto per riprendere daccapo con un altro giocatore; tecnicamente Ademola è il giocatore ideale che manca ai nerazzurri da un bel po’ di anni, la pedina che potrebbe far saltare il banco.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia