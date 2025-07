Lookman, Romano ribadisce: «La sua scelta numero uno è l’Inter!»

La storia di Ademola Lookman con l’Atalanta è destinata a concludersi. Il calciatore ha una volontà forte, Fabrizio Romano l’ha confermata sul suo canale Youtube.

VOLONTÀ FORTE – L’Inter ha sorpreso chiunque con il nome uscito fuori nei giorni scorsi. Nessuno se lo aspettava, eppure la società sta pensando in grande. Fabrizio Romano ha dato una conferma: «Ieri sera c’è stato un infortunio per Lookman dal ritiro ed è un altro fattore nell’operazione. L’Inter ha preannunciato l’offerta di 40 milioni di euro con prestito e obbligo di riscatto, l’Atalanta li ritiene validi per l’estero e ne vuole 50. Continua il braccio di ferro. Nelle ultime 24-48 ore Lookman comunque ha ribadito al suo club che la priorità assoluta è l’Inter. La sua scelta numero uno è l’Inter. L’Atalanta spera che si faccia avanti l’Atletico Madrid, ma il giocatore finché ci sono i nerazzurri in corsa dà priorità a loro. L’Atletico Madrid continua a pensarci nonostante Almada, ma deve cedere uno dei suoi giocatori davanti. L’Atalanta raramente scende a patti, si sta creando quel tipo di situazione come Koopmeiners. In questo momento rimangono le distanze per quanto riguarda la cifra. L’attaccante sta facendo il suo per risolvere tutto. Continueranno i contatti in questi giorni»