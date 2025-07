Lookman, ribadita la sua volontà! L’Atalanta preferisce l’estero

Ademola Lookman rischia di diventare un vero e proprio tormentone in queste ore. L’Inter non fa passi avanti, l’Atalanta rimane sulle sue convinzioni. Ivan Zazzaroni dà aggiornamenti dal suo profilo di Instagram.

VOLONTÀ – Le posizioni di entrambi i club sono irremovibili in questo momento. Sono ore di stallo nella trattativa tra Inter e Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano che ha conquistato l’intera dirigenza nerazzurra. La prima offerta c’è stata ma non basta per convincere i bergamaschi. Ivan Zazzaroni ribadisce ciò che si aspetta da questa storia: «Sono convinto di una cosa: se dipendesse soltanto dall’Atalanta, Percassi e la sua famiglia, venderebbero più volentieri il proprio calciatore all’estero (Atletico Madrid o altri club). Pertanto conterà tantissimo la volontà di Ademola Lookman, che continua a vedersi in questo momento esclusivamente all’Inter».

DIFFICILE – Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, non ha chiuso affatto i discorsi per l’attaccante poco fa. L’Atletico Madrid rimane un’opzione difficilissima perché gli spagnoli hanno bisogno di vendere uno dei loro attaccanti. Uno di questi è Samuel Lino, che però ancora non trova la destinazione. L’Inter rimane perciò in pole per Lookman, ma deve fare in fretta prima che possano inserirsi altri club dall’estero. L’Atalanta ci spera.