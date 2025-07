Lookman, l’offerta dell’Inter è definitiva: lui rifiuta il rinnovo! Atalanta alle strette – Sky

L’Inter è ferma all’ultima offerta rilanciata all’Atalanta nella giornata di ieri per Lookman e non intendono spingersi oltre quota 45 milioni complessivi. Una scelta ponderata da Marotta e Ausilio, consapevoli che il fondo Oaktree ha già concesso un margine superiore alle previsioni iniziali per arrivare all’attaccante nigeriano. Intanto secondo quanto riportato da Sky Sport, lui ha anche rifiutato il rinnovo dei bergamaschi.

OFFERTA DEFINITIVA – L’Inter ritiene che il prezzo richiesto dall’Atalanta non possa superare queste cifre – 42 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus -, anche alla luce del fatto che Ademola Lookman, 27 anni, non rappresenterebbe un profilo facilmente rivendibile in futuro. A questo punto, la trattativa entra in una fase delicatissima. L’Atalanta, infatti, non ha ancora fissato un prezzo ufficiale per il suo attaccante e continua a resistere al pressing dell’Inter. Per evitare di perderlo, la società ha anche avanzato un’offerta di rinnovo contrattuale a cifre più alte di quelle messe sul piatto dall’Inter. Ma il giocatore sembra avere le idee chiare: vuole solo l’Inter. Lookman, attraverso i suoi agenti, sta facendo pressione sull’Atalanta affinché venga accettata l’offerta dei nerazzurri. La sua volontà è chiara e potrebbe risultare decisiva per aprire una breccia nel muro eretto dalla famiglia Percassi. La dirigenza interista non intende però forzare ulteriormente la mano: ora tutto dipenderà dal nigeriano, che dovrà eventualmente convincere l’Atalanta ad accettare le condizioni già fissate.

Lookman vuole solo l’Inter! Atalanta ora alle strette

PER IL GIOCATORE – Per l’Inter, Lookman è considerato l’innesto ideale per dare qualità e profondità all’attacco di Cristian Chivu, ma il club non vuole snaturare le proprie strategie economiche. Le prossime ore saranno decisive per capire se il giocatore riuscirà a sbloccare la situazione. In caso contrario, l’Inter sarà costretta a valutare alternative.