Lookman resta l’obiettivo principe dell’Inter: c’è una sola l’alternativa!

Il muro dell’Atalanta non muta le gerarchie dell’Inter. Un cosa è certa: Ademola Lookman è ancora la primissima scelta per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu. L’alternativa al francese è solo una, ma resta in secondo piano.

IL PUNTO – È necessario fare ordine sul caso Lookman dopo le novità emerse questa mattina. Ha farlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale Youtube dichiara: «L’offerta dell’Inter, ricevuta dall’Atalanta, è da 42 milioni di euro fissi + 3 di bonus. Luca Percassi, CEO dei bergmaschi e figura fondamentale all’interno del club, oggi ha ribadito che l’offerta è arrivata e che non è stata rifiutata. Il club atalantino, però, detta le condizioni, decidendo i tempi e le valutazioni sui propri giocatori. L’Inter, sia la parte società che quella proprietà, non ha intenzione di spingersi oltre. Lookman ha già iniziato da ieri a far capire nuovamente all’Atalanta che la sua volontà è quella di andare e provare qualcosa di nuovo come quest’opportunità all’Inter. L’Inter aspetta risposte definitive da questi discorsi che proseguono tra calciatore, club e agenti, che in queste ore sono a Bergamo proprio per risolvere questa missione».

Lookman priorità assoluta dell’Inter. Sullo sfondo c’è anche un altro nome!

GERARCHIE E ALTERNATIVE – Sulle tempistiche e sugli altri profili presi in considerazione dai nerazzurri, Fabrizio Romano afferma: «L’Inter non vuole portare quest’operazione troppo avanti, vuole risolvere quanto prima altrimenti valuterà altri nomi. Bisogna sottolineare, però, che Lookman, ancora oggi, è il numero uno, due e tre della lista dell’Inter. Non è un’alternativa e se il club di Viale della Liberazione dovesse prenderlo significherebbe aver preso il suo primo obiettivo. Altrimenti lo avrà fallito. Ma, comunque, l’Inter si tutela avendo altri nome in lista. Ribadisco che non risulta che abbia mai trattato Nico Gonzalez, contattato i suoi agenti o la Juventus. C’è invece il nome di Christopher Nkunku che continua a piacere e che è stato discusso negli ultimi giorni. Nkunku andrà via dal Chelsea, che vuole fare spazio per Xavi Simons. Quindi il discorso legato al francese resta assolutamente una delle possibilità, ma soltanto nel caso in cui non si concretizzasse Lookman».