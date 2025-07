Lookman e non solo: l’Inter vaglia 2 alternative (uno della Juventus) – Sky

Ademola Lookman non è l’unico profilo a cui guarda l’Inter per il suo reparto offensivo. Sono 2 gli altri calciatori seguiti con interesse dai nerazzurri, di cui uno della Juventus.

LA SITUAZIONE – Ademola Lookman è in cima alla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco. Il nigeriano rappresenta l’assoluta priorità dei nerazzurri per il ruolo di “trequartista di qualità”, un profilo considerato centrale nella costruzione della nuova Inter targata Cristian Chivu. Sulla base già definita, data dall’intesa con il nerazzurro per il suo approdo a Milano, la società meneghina è fiduciosa di procedere in maniera efficace verso il raggiungimento dell’obiettivo fissato: consegnare Lookman al tecnico rumeno.

Lookman non è l’unico sul taccuino dell’Inter: i 2 nomi alternativi!

PISTE ALTERNATIVE – Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’Inter ha in mente altri profili in caso di mancata fumata bianca per Lookman. Le ipotesi più concrete sono 2, al momento: Jadon Sancho del Manchester United e Nico Gonzalez della Juventus. Per quanto si tratti di calciatori apprezzati e stimati dalla società nerazzurra, l’attenzione principale di quest’ultima è indubbiamente focalizzata sul profilo di Lookman. Sono previsti, in tal senso, nuovi contatti tra Inter e Atalanta per provare a trovare un accordo. La cifra di 40 milioni di euro, stanziata dai nerazzurri per l’ingaggio del nigeriano, potrebbe non essere abbastanza per convincere i bergamaschi. Ciò non scalfisce, però, le convinzioni del Club meneghino sul dossier Lookman: l’affare è possibile, si farà di tutto per realizzarlo.