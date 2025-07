Lookman, non c’è il Napoli! Inter, Atletico Madrid e una novità

Ademola Lookman è l’obiettivo numero uno dell’Inter per il suo reparto offensivo. Non c’è il Napoli in corsa, invece un’altra novità arriva dall’Inghilterra.

BRACCIO DI FERRO – L’Atalanta non molla la presa per Ademola Lookman. Il club bergamasco non si muove dalla sua valutazione superiore ai 40 milioni di euro offerti già dall’Inter. Le parole di Piero Ausilio hanno confermato chiaramente che i nerazzurri vogliono l’attaccante e sono arrivate anche per la sicurezza della dirigenza riguardante la volontà del nigeriano. Lookman ha palesato la sua assoluta priorità, che è quella di unirsi all’Inter il più presto possibile. C’è già un accordo nei termini personali, ma non basta per concludere positivamente la trattativa. L’Atalanta si mette di traverso e continua a chiedere 10 milioni in più rispetto alla prima proposta meneghina.

NOVITÀ – Da TEAMTalk arrivano novità importanti sul fronte Lookman: il Napoli non si è inserito nella trattativa. Aveva mostrato interesse negli scorsi mesi, ma non è andato oltre e adesso ha altri obiettivi in attacco (Ndoye su tutti). Oltre all’Inter c’è l’Atletico Madrid, che però deve cedere prima un attaccante tra quelli a disposizione di Diego Pablo Simeone. L’ultimo club a bussare è infine l’Arsenal, che aveva già seguito il giocatore in passato. I Gunners hanno chiesto informazioni per ora.