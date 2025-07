Lookman, nessun allarme per l’Inter! Dirigenza sicura: le prossime mosse – CdS

Lookman è più di un semplice obiettivo di mercato: rappresenta la svolta tecnica e mentale che l’Inter vuole imprimere alla propria nuova stagione. Dopo la delusione cocente della finale di Champions League e il tricolore perso all’ultima curva contro il Napoli, la dirigenza nerazzurra ha deciso di voltare pagina.

NUOVO CORSO – Ademola Lookman incarna alla perfezione questa volontà di rinnovamento: è un giocatore che unisce velocità, imprevedibilità e capacità di strappo in uno contro uno, qualità che all’Inter sono mancate in modo evidente nella scorsa stagione. L’ex Atalanta sarebbe il primo vero interprete di un ruolo lasciato scoperto dai fallimenti di giocatori come Correa, e con i suoi numeri in Serie A (52 reti in 117 presenze), ha dimostrato di essere molto più di una semplice scommessa. Proprio per questo motivo, l’accordo già trovato con il giocatore (contratto fino al 2030) rappresenta un punto fermo importante, un tassello che Marotta e Ausilio non intendono perdere per nessun motivo.

Lookman, dall’offerta dell’Inter ora le prossime mosse

GIOCO DI ATTESA – Nonostante il forte interessamento del Napoli – che ha provato a inserirsi nelle ultime ore con una proposta economica importante – l’Inter mantiene sangue freddo. In viale della Liberazione non si registrano allarmi, né nervosismi: la fiducia nella parola data da Lookman e dal suo entourage resta altissima. Il nigeriano ha ribadito più volte di voler solo l’Inter, respingendo ogni altro corteggiamento. La vera partita, piuttosto, si gioca con l’Atalanta, che ha momentaneamente congelato l’offerta da 40 milioni di euro presentata dai nerazzurri e punta a incassare almeno 50 milioni, cash e subito, senza formule di prestito o obblighi futuri. Da mercoledì scorso non ci sono stati ulteriori contatti tra le due società, ma la sensazione è che qualcosa dovrà muoversi presto. Qualora il Napoli dovesse tentare un affondo più deciso, Marotta e Ausilio potrebbero essere costretti a uscire dalla posizione attendista e rilanciare in maniera sostanziale, magari con un’offerta vicina alle richieste dei bergamaschi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno