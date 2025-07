Lookman, l’Atletico Madrid chiude la cessione! Nuovo inserimento?

Ademola Lookman è il principale oggetto del desiderio dell’Inter in questo momento. L’Atletico Madrid era tra le pretendenti e potrebbe tornare: chiusa una cessione importante secondo Fabrizio Romano.

INTERESSE (E NON SOLO) – Quello per Ademola Lookman è molto più di un interesse, perché l’Inter ha già l’accordo con il calciatore per l’ingaggio. 4 milioni di euro netti all’anno che il nigeriano non ha saputo rifiutare, però c’è ancora un problema ed è proprio l’Atalanta. Il club bergamasco chiede più dei 40 milioni di euro offerti per il cartellino, almeno 10 in più. Nelle ultime ore c’è stand-by totale e sono attese novità a partire dall’inizio della prossima settimana. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno dialogando con la proprietà Oaktree per provare ad alzare l’offerta. C’è fretta, potrebbe tornare adesso in corsa l’Atletico Madrid.

RINCORSA – Fino ad una decina di giorni fa l’Atletico Madrid era l’unico club interessato a Lookman, ma non ha potuto affondare il colpo. Aveva bisogno di liberare spazio nel reparto offensivo e così la dirigenza lavorava su una cessione alla svelta. Proprio in queste ore è arrivata e Fabrizio Romano lo ha confermato: «Samuel Lino al Flamengo, ci siamo! Accordo verbale con l’Atletico Madrid. Il trasferimento avverrà su una base di 22 milioni di euro più 2 di bonus»