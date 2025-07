Lookman all’Inter, la trattativa avanza! Le tempistiche per l’accordo finale – SI

La trattativa tra Ademola Lookman e l’Inter prosegue spedita verso la conclusione. Secondo le ultime informazioni riportate da Sportitalia, la tempistica appare ormai vicina.

LE TEMPISTICHE – Ademola Lookman presto potrebbe realmente essere un nuovo giocatore dell’Inter. Mancano ancora tanti dettagli, l’affare non è concluso, ma tutto lascia pensare che questo possa accadere e in tempi non tanto lunghi. In particolare nei prossimi dieci giorni, così come sottolineato anche da Alfredo Pedullà. Già i primi giorni della prossima settimana saranno determinanti per un confronto diretto tra Inter e Atalanta, utile a trovare l’accordo definitivo che possa accontentare tutte le parti coinvolte. Dopo i passi avanti fatti nei giorni scorsi, infatti, il club nerazzurro è pronto a tornare alla carica per completare l’operazione con una proposta definitiva che tenga conto sia delle esigenze dei bergamaschi che della forte volontà del giocatore.

– Lookman, dal canto suo, continua a mostrare un atteggiamento estremamente professionale e costruttivo. Dopo lo stiramento al polpaccio sinistro rimediato al primo giorno di ritiro con l’Atalanta a Zingonia, l’attaccante nigeriano sta seguendo un programma di terapia mirata per recuperare completamente in tempi brevi. In parallelo, è pienamente consapevole che questi potrebbero essere i suoi ultimi giorni con la maglia nerazzurra bergamasca, vista la ferma intenzione dell’Inter di portarlo a Milano. Il contratto proposto dal club milanese è già pronto: cinque anni, fino al 2030, a 4 milioni di euro netti a stagione, cifra che raddoppierebbe l’attuale ingaggio del calciatore e beneficerebbe del Decreto Crescita. La formula dell’affare dovrebbe restare quella del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di circa 40 milioni di euro, anche se l’Atalanta continua a preferire la cessione immediata a titolo definitivo.