Lookman-Inter, silenzio strategico: poi l’affondo finale! La situazione – SI

Non è una fase di stallo, ma solo una calma apparente prima della spinta decisiva. La trattativa tra Ademola Lookman e l’Inter continua a muoversi sotto traccia, ma secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, i nerazzurri stanno seguendo una linea precisa.

TRATTATIVA NON IN STALLO – Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione: «Non è assolutamente una fase di stallo, come si legge in giro. È un silenzio strategico, prima dell’affondo decisivo. E fin lì bisogna aspettare». Parole che confermano come l’interesse dell’Inter per l’esterno nigeriano dell’Atalanta sia tutt’altro che sfumato. Il club nerazzurro ha già trovato un’intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto fino al 2030 da circa 4 milioni netti a stagione, agevolati dai benefici del Decreto Crescita. Lookman, dal canto suo, ha rifiutato qualsiasi altra destinazione, forte di un “patto morale” stretto un anno fa con l’Atalanta, che si era impegnata ad accontentarlo in caso di un’offerta importante. L’Inter ha messo sul piatto 40 milioni di euro complessivi.